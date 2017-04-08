Число погибших при ударе ВВС коалиции в Ракке выросло до 15, среди них дети

ДАМАСК, 8 апр — РИА Новости. Число мирных жителей села Хунейда в провинции Ракка на севере Сирии, погибших при авиаударе международной коалиции, выросло до 15-ти, среди них трое детей и женщины, передала сирийская государственная телерадиокомпания.

"В западной части провинции Ракка ВВС международной коалиции подвергли бомбардировке селение Хунейда. Погибли 15 мирных жителей, среди них трое детей и женщины", — сообщил телеканал.

Ранее сообщалось о десяти погибших. Об инциденте также сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванные источники.

Коалиция во главе с США наносит удары в районе Ракки для поддержки действий курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" против группировки ИГ (запрещена в РФ).

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