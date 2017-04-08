Число присоединившихся к перемирию поселений в Сирии увеличилось до 1446

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписано за сутки в Сирии, общее число таких поселений увеличилось до 1446, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

Отмечается, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий – по населенным пунктам Джебаб и Мутбин провинции Деръа.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1446", — говорится в сообщении. Идут переговоры о присоединении к режиму прекращения боев с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о приверженности к прекращению боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, увеличилось до 140. Число населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "ИГ" (запрещена в Российской Федерации), не изменилось – 225.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 27 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3792 квадратных километра.

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