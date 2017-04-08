В Хомсе при взрыве в автобусе погиб один человек, 25 ранены

ХОМС (Сирия), 8 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Количество пострадавших от взрыва в автобусе в поселении Хисья в сирийской провинции Хомс возросло до 25 человек, один пассажир погиб, сообщил РИА Новости источник в провинции Хомс.

"По последним данным, в результате взрыва погибла одна женщина, 25 человек получили ранения", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об 11 раненых в результате подрыва взрывного устройства, установленного рядом с водительским сиденьем в автобусе в Хисье.

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