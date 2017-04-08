МИД Сирии: у США есть договоренности с боевиками ИГ* и "ан-Нусры"*

ДАМАСК, 8 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел и по делам мигрантов Сирии Фейсал аль-Микдад заявил, что между США и их пособниками из числа боевиков "Исламского государства" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ) существует негласная договоренность.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики ИГ и "Джебхат ан-Нусры" начали наступление на позиции сирийских войск сразу после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Существует негласная договоренность между США и их пособниками из числа боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусра", — цитирует слова замглавы МИД САР сирийская государственная телерадиокомпания.

Аль-Микдад также осудил "истерию западных стран, вызванную победами сирийской армии в борьбе с терроризмом".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

* Террористическая группировка запрещена в России.

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