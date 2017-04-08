Секретарь Совбеза Ирана обсудил с Патрушевым удар США в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в субботу во время телефонного разговора обсудил с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым ракетные удары США по аэродрому в Сирии, передает агентство IRNA.
По его данным, во время телефонного разговора Шахмани заявил о необходимости создания независимой международной комиссии, которая выясняла бы обстоятельства инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.
"Принимая во внимание сбор и последующую ликвидацию химического оружия, которое проводилось по инициативе РФ и под наблюдением ООН в прошлые годы, этот шаг (химатака в Идлибе — ред.), безусловно, был осуществлен третьей стороной с целью появления предлога для осуществления военного нападения на Сирию", — заявил Шамхани.
Он также отметил, что последние события приведут к "укреплению морального духа террористов" и помешают ведению противоборства с ними. При этом Шамхани подчеркнул, что Иран, Россия и Сирия подтвердили свое участие в антитеррористической борьбе.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
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