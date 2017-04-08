Власти КНДР назвали удар США по Сирии "непростительным актом агрессии"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Власти КНДР назвали удары США по аэродрому в Сирии "непростительным актом агрессии", который демонстрирует правильное решение Пхеньяна разрабатывать ядерное оружие, передает агентство Рейтер.

Сообщение Министерства иностранных дел КНДР опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как отмечает Рейтер, это стало первой реакции Пхеньяна на удары по авиабазе Шайрат.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в провинции Хомс. Поводом для атаки стал инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб, в котором Вашингтон бездоказательно обвиняет Дамаск. При ракетном ударе погибли, по разным данным, от четырех до десяти сирийских военнослужащих. При этом авиабаза пострадала не слишком серьезно — через сутки после удара на ней уже возобновились вылеты.

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