Минобороны: США после удара по "Шайрату" не доказали наличие там химоружия

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пентагон и Госдеп через сутки после нанесения удара по аэродрому "Шайрат" так и не представили никаких доказательств наличия там химоружия, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По прошествии суток после нанесения кораблями ВМС США массированного удара крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" ни Пентагон, ни госдепартамент так и не представили никаких доказательств наличия на данной авиабазе химического оружия", — сказал Конашенков.

По его словам, аэродром посетили десятки представителей СМИ, местной администрации, пожарных служб, полиции, не говоря о сирийских военнослужащих. При этом, как подчеркнул Конашенков, на "Шайрате" не обнаружено "хранилищ" и тем более боеприпасов с "химоружием". Он отметил, что все находившиеся и присутствующие на аэродроме люди не надевают противогазы и чувствуют себя совершенно нормально.

"Таким образом, возникает вопрос: кто и что именно в очередной раз подсунул очередному президенту США в качестве "доказательств" наличия в неугодном Вашингтону государстве "химического оружия"? Уж слишком сильно все опять смахивает на пробирку с белым порошком Пауэлла (экс-госсекретарь США Колин Пауэлл — ред.) или доклады британскому премьер-министру о якобы наличии химоружия в Ираке", — отметил представитель российского оборонного ведомства.

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