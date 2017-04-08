Запад осуждает поддержку Россией режима Асада, заявил глава МИД Британии

ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости, Мария Табак. Западные страны осуждают Россию за то, что она продолжает поддерживать режим сирийского президента Башара Асада, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, отменившего визит в Москву 10 апреля.

"Мы осуждаем то, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после химической атаки против мирных жителей. Мы призываем Россию сделать все возможное для обеспечения политического урегулирования в Сирии и для работы с международным сообществом, направленной на то, чтобы шокирующие события этой недели никогда не повторялись", — говорится в заявлении Джонсона.

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