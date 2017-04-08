Глава МИД Британии: Тиллерсон донесет до Москвы единую позицию G7 по Сирии

ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости, Мария Табак. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, отменившего планировавшийся на 10 апреля визит в Москву.

"Я обсудил детально планы с госсекретарем США Тиллерсоном. Он посетит Москву, как и планировалось, и после встречи "семерки" сможет донести до россиян ясную и скоординированную позицию", — говорится в заявлении Джонсона.

Глава МИД Британии сообщил, что его приоритет сейчас — подготовка к встрече G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии.