Экс-госсекретарь США Керри одобряет американский удар по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри положительно оценивает американский удар по авиабазе в Сирии, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, Керри "полностью поддерживает" нанесение удара по авиабазе Шайрат, а также "рад видеть, что это случилось быстро".

Сообщается, что Керри следит за тем, будет ли еще Вашингтон наносить удары по точкам в Сирии. По его мнению, если удары будут осуществлены точно, то они "смогут помочь оживить дипломатический канал" для разработки мирного соглашения.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.