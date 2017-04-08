Премьер Турции в разговоре с Пенсом высоко оценил удар по базе в Сирии

АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в телефонном разговоре с вице-президентом США Майклом Пенсом дал высокую оценку ракетному удару США по авиабазе в Сирии, передает в субботу агентство Anadolu.

По информации источников агентства в аппарате турецкого премьера, Йылдырым заявил Пенсу, что "действия США стали отражением чувств и гласа совести всего международного сообщества на преступления против человечности, совершаемые режимом (президента Сирии Башара) Асада".

"Премьер Турции отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона большего участия в сирийском вопросе, и готова оказать посильную помощь усилиям США в данном направлении. Йылдырым отметил, что учитывая вероятность нового потока беженцев в Турцию, необходимо уделять больше внимания теме создания зон безопасности в Сирии", — сообщает агентство.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

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