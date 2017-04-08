МИД: удары США по Сирии не связаны с попытками узнать правду о химатаке

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 8 апр — РИА Новости. Удары США по сирийской авиабазе не имеют ничего общего с попытками узнать правду о возможном применении в Сирии химоружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они (США — ред.) только что требовали провести расследование в отношении той техники, тех самолетов, с которых наносились удары (по Хан-Шейхуну — ред.). А потом они совершают удары по той технике, которую хотели бы обследовать, проанализировать", — сказала она, отвечая на вопросы телеканала "Россия-1".

"Это абсолютно не имеет никакого отношения ни к попыткам узнать, что случилось с химическим оружием, ни сделать какие-то действительно шаги по направлению к расследованию", — подчеркнула Захарова.