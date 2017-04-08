МИД: удары США по Сирии не связаны с попытками узнать правду о химатаке
13:0508.04.2017
(обновлено: 13:28 08.04.2017)
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 8 апр — РИА Новости. Удары США по сирийской авиабазе не имеют ничего общего с попытками узнать правду о возможном применении в Сирии химоружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (США — ред.) только что требовали провести расследование в отношении той техники, тех самолетов, с которых наносились удары (по Хан-Шейхуну — ред.). А потом они совершают удары по той технике, которую хотели бы обследовать, проанализировать", — сказала она, отвечая на вопросы телеканала "Россия-1".
"Это абсолютно не имеет никакого отношения ни к попыткам узнать, что случилось с химическим оружием, ни сделать какие-то действительно шаги по направлению к расследованию", — подчеркнула Захарова.
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.