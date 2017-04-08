Сенатор Блэк: США обвиняют Сирию, основываясь на данных террористов

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Обвинения США в отношении Сирии по поводу использования химического оружия основаны на заявлениях террористов, а не на информации независимых источников, заявил РИА Новости член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

"США ссылаются на доказательства, которые поступают исключительно от террористов. Там нет независимых наблюдателей. Один из основных источников – это "Белые каски", которые, как известно, полностью скомпрометированы как члены "Аль-Каиды" (запрещена в РФ)", — заявил Блэк, который в прошлом году встречался с президентом Сирии Башаром Асадом.

Он также добавил, что перспективы США изменятся к лучшему, когда президент страны Дональд Трамп признает, что дезинформация является частью тайной игры, направленной на то, чтобы развязать военные действия против других стран.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

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