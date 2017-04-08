Сенатор Ричард Блэк: приостановка "горячей линии" России и США опасна

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Прекращение работы каналов "горячей линии" РФ и США по Сирии приводят к тому, что ситуация становится менее надежной, заявил РИА Новости член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

После ракетного удара США по правительственной базе в Сирии Пентагон заявил, что надеется на поддержание с Россией контактов по безопасности полетов в САР и рассчитывает на аналогичную реакцию со стороны Москвы; Минобороны РФ же сообщило, что уже отправило в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи по Сирии.

"Я считаю, что мы (США — ред.) должны быть гораздо более осторожны", — заявил Блэк.

"Безрассудство со стороны администрации Трампа и американских военных, подначивающих Россию, продолжается", — добавил он.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.