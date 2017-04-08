Сенатор Блэк: ИГ* может использовать ситуацию, сложившуюся после удара США

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* могут воспользоваться ситуацией нестабильности в Сирии, вызванной ударом США по авиабазе Шайрат, считает член сената американского штата Виргиния Ричард Блэк.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что террористические группировки "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* начали наступление на позиции сирийских войск сразу после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе.

"Я думаю, ИГ извлечет выгоду там, где это возможно", — заявил РИА Новости Блэк, который в прошлом году встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Он добавил, что, таким образом, можно говорить о том, что США "сотрудничают" с боевиками.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.