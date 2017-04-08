Пушков: условия для переговоров по Сирии стали хуже, чем при Керри

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После удара США крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в Сирии условия для переговоров в Москве стали еще хуже, чем при прошлом госсекретаре Джоне Керри, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"США впервые нанесли удар по Сирии и заявили о готовности к новым действиям. Условия для переговоров в Москве стали даже хуже, чем при Керри", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек.