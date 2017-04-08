Военные медики ВВО, оказывавшие помощь в Алеппо, вернулись в Хабаровск

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Более 80 военных медиков Восточного военного округа, выполнявших в составе военно-полевого госпиталя задачи по оказанию медицинской помощи населению сирийского Алеппо, прибыли сегодня ночью в Хабаровск, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В аэропорту их в торжественной обстановке встретили представители командования округа, сослуживцы, родные и близкие. Поздравляя военнослужащих с прибытием, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин отметил, что они с честью выполнили все стоявшие перед ними задачи. Он вручил ряду военнослужащих государственные и ведомственные награды", — сообщил Гордеев.

Он отметил, что военные медики ВВО выполняли специальные задачи в Сирийской арабской республике с декабря 2016 года по апрель нынешнего. За этот период они оказали медицинскую помощь почти 13 тысячам жителей Алеппо, большинство из которых – дети.

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