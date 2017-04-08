Американские сенаторы предложили создать трибунал по Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала" по Сирии, свидетельствует опубликованный его авторами документ.

"Гибридный трибунал означает временный криминальный трибунал, в который войдут местные и зарубежные юристы, судьи и другие профессионалы, которые будут судить лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечества или геноцида", — говорится в документе, озаглавленном Закон об ответственности за военные преступления в Сирии 2017 (Syrian War Crimes Accountability Act of 2017).

Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио, инициатива должна "обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев".

Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания "возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)". Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноцид, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.

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