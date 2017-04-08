Конгрессмен раскритиковала решение Трампа о нанесении удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард заявила, что считает решение президента Трампа о нанесении ударов по Сирии опрометчивым.

"Опрометчивый шаг, который предпринял президент Трамп, вызывает у меня злость и недовольство", — сказала Габбард в эфире телеканала CNN

По ее словам, она сохраняет скептицизм в отношении заявлений администрации, что химическую атаку осуществил правительственный режим в Сирии.

По ее словам, доказательства, о которых заявляет Вашингтон, должны были быть представлены на рассмотрение конгресса и американцев.

"Мы не должны продолжать этот деструктивный курс смены режимов", — сказала Габбард, предупреждая, что он приведет лишь к еще большему числу жертв.

На вопрос корреспондента, "кого она винит в гибели мирных жителей" в Сирии, Габбард заявила: "можно много указывать пальцем, но необходимо найти конструктивное решение этого конфликта". По ее словам, до настоящего времени "все действия пока лишь приводили к еще большему хаосу для сирийцев".

"Я заинтересована в том, чтобы достичь мира, а не искать виноватых", — сказала член конгресса, которая ранее подверглась в США критике за то, что в ходе визита в Сирию встретилась с президентом Башаром Асадом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.