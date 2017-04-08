Эксперт: Трамп может использовать удар по САР для давления на Китай по КНДР

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп может использовать ситуацию с ударом по военной базе в Сирии для давления на Китай по КНДР, заявил в пятницу РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Ральф Уинни.

"Я думаю, Трамп использует эту ситуацию в качестве рычага для давления на Китай, чтобы тот применил свое влияние на КНДР", — сказал эксперт. По его мнению, американский лидер таким образом "хотел показать, что если Китай не поможет, США будут действовать в одиночку".

Как считает специалист, "этот удар по военной базе в Сирии стал предупреждением КНДР о том, что Трамп готов к действиям". Он уверен, что "это сигнал Пекину и Пхеньяну, что американский президент не собирается просто отсиживаться и ждать формирования коалиции".

Уинни полагает, что "все это даст Китаю больше поводов оказывать влияние на КНДР". По его мнению "ключевой момент в американо-китайских отношениях теперь заключается в том, предложит ли Пекин Вашингтону новые шаги по устранению кризиса в Сирии".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>