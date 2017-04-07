Иванка Трамп заявила, что гордится отцом после ударов по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка написала в Twitter, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.
"Времена, в которые мы живем, требуют принимать сложные решения. Горжусь своим отцом за отказ согласиться с этими ужасными преступлениями против человечества", — заявила она.
The times we are living in call for difficult decisions — Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 7, 2017
Губернатор Хомса сообщил, что жертвами удара стали семь человек: пятеро военных и двое мирных жителей. Сирийские вооруженные силы заявили о гибели десяти военнослужащих. По данным Минобороны России, четверо сирийских военных погибли, двое пропали без вести и шесть получили ожоги при тушении пожаров.