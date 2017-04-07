Пентагон получил от России ноту о прекращении работы каналов горячей линии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон получил от РФ ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель ведомства Мишель Балданса.

"Мы получили корреспонденцию из Москвы, но не будем вдаваться в ее детали", — сказала она.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство отправило по военно-дипломатическим каналам в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи в рамках меморандума по предотвращению инцидентов воздушном пространстве Сирии.

После ударов США по Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл. При этом он сообщил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действовал с октября 2015 года. Его положения призваны повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.