США разбомбили базу в Сирии и вспомнили о важности контактов с Россией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. После ракетного удара США по правительственной базе в Сирии Пентагон заявил, что надеется на поддержание с Россией контактов по безопасности полетов в САР и рассчитывает на аналогичную реакцию со стороны Москвы; Минобороны РФ же сообщило, что уже отправило в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи по Сирии.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

МИД России сообщил в пятницу, что Москва после ударов по авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в САР.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действовал с октября 2015 года. Его положения призваны повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

Диалог важен, но нота отправлена

"Министерство обороны США поддерживает стремление к диалогу посредством канала по обеспечению безопасности полетов. Он выгоден всем сторонам, действующим в воздушном пространстве Сирии, для избежания инцидентов и ошибок. И мы надеемся, что министерство обороны России также приходит к этому выводу", — сказала РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

В необходимости продолжать диалог между РФ и США убежден и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Мы должны встречаться и разговаривать, диалог, с моей точки зрения, должен продолжаться. Тем более что я не думаю, что (президент США Дональд) Трамп продолжит в дальнейшем такие неадекватные шаги, как ракетный обстрел базы Сирии", — сказал сенатор РИА Новости, добавив, что от этого зависят не только двусторонние отношения, но и международная безопасность в целом.

Минобороны России опровергло сообщения американских СМИ, что Россия якобы сохранила "горячую линию" с представителями Пентагона в рамках меморандума по предотвращению инцидентов воздушном пространстве Сирии. Более того, Москва уже направила соответствующее уведомление в Вашингтон.

"По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках меморандума каналов "горячей линии" связи", — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

По заявлению официального представителя МИД РФ Мария Захарова, Москва уже контактировала с Вашингтоном после удара США по авиабазе в Хомсе. "Контакты с американской стороной у нас были, они носят у нас в принципе регулярный характер, проходят на различных уровнях. Но в данном случае сегодня мы, конечно, сфокусировались на той публичной реакции, которую вы услышали", — сказала она.

Заседание СБ ООН: США обвинили РФ и Иран

На экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом по авиабазе постпред США Никки Хейли назвала произошедшее "очень взвешенным шагом" и заявила о готовности Вашингтона к дальнейшим действиям в Сирии. При этом за текущую ситуацию в Сирии Хейли возложила ответственность на РФ и Иран.

"Российское правительство также несет существенную ответственность. Каждый раз, когда Асад переходил черту человечности, Россия стояла с ним", — сказала Хейли, добавив, что и "иранское правительство, которое поддерживало и защищало сирийский режим в течение многих лет, несет огромную ответственность".

В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Соединенные Штаты манипулируют статьями устава ООН и прикрываются борьбой с терроризмом. "США много обсуждали необходимость борьбы с международным терроризмом. Этим оправдывалось присутствие американских военнослужащих и их союзников на территории Сирии — без приглашения законного правительства Сирии и без санкции Совета Безопасности ООН. Манипуляции соответствующего статьи устава ООН не выдерживают никакой критики", — сказал он.

Сафронков заявил, что РФ призывает США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом, Россия готова взаимодействовать в этом вопросе, о чем не раз уже говорила.

"Мы неоднократно сигнализировали Вашингтону о нашей готовности к такому взаимодействию. Вы (США) пошли другим путем. Но, когда вы шли своим путем, это оборачивалось глубочайшей трагедией для стран и населяющих их народов. Задумайтесь о последствиях. Вспомните, что вы уже натворили на Ближнем Востоке. Задумайтесь, что ваши шаги оказывают серьезное влияние на политическое урегулирование", — сказал он и призвал США четко следовать международному праву в процессе мирного урегулирования.

Сигнал о решимости или зависимости Трампа?

Как заявил журналистам официальный представитель Белого дома, в момент нанесения удара по Сирии Трамп проинформировал о нем председателя КНР Си Цзиньпина.

Нанесением удара по военной базе в Сирии президент США направил сигнал о своей решительности не только властям САР, но и всему миру, в частности КНДР, заявил в пятницу РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

"Я думаю, Трамп хотел направить сигнал о том, что он настроен решительно и будет предпринимать действия. Полагаю, это был сигнал не только президенту Сирии Башару Асаду, но и всему миру, в том числе, возможно, и КНДР", — сказал Расмуссен, который около 20 лет служил в сухопутных войсках США и вышел в отставку в звании полковника.

Эксперт предположил, что "президент действовал спонтанно, не заручившись адекватными доказательствами того, что произошло в Идлибе на нынешней неделе".

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ударом по авиабазе в Сирии администрация президента США Дональда Трампа доказала свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента.

"Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент", — написал он на своей странице Facebook.

"Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца", — добавил Медведев.