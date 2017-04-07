Главы генштабов России и США обсудили удар по Сирии, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым по ситуации в Сирии, сообщил представитель администрации США РИА Новости.

"Генерал Данфорд поговорил с генералом Герасимовым после удара, разговор был профессионален и сосредоточен на ситуации в Сирии", — сказал он.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.