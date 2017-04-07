Венесуэла осудила удар США по Сирии

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Венесуэлы осудило ракетный удар, нанесенный США по сирийской территории.

"Американская атака на Сирийскую Арабскую Республику представляет собой агрессию против суверенитета этой страны и нарушает принципы и цели устава ООН, такие как территориальная целостность, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств", — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

"Венесуэлу беспокоит, что имперские факторы могут оправдать и легитимизировать военные вмешательства, когда ответственность за действия террористических и экстремистских групп может быть возложена на сирийское правительство путем ошибочных доказательств", — говорится в заявлении венесуэльского МИД.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>