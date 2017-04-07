Сафронков: манипуляции США уставом ООН не выдерживают никакой критики

ООН, 7 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты манипулируют статьями устава ООН и прикрываются борьбой с терроризмом, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания Совбеза по Сирии.

"США много обсуждали необходимость борьбы с международным терроризмом. Этим оправдывалось присутствие американских военнослужащих и их союзников на территории Сирии — без приглашения законного правительства Сирии и без санкции Совета Безопасности ООН. Манипуляции соответствующего статьи устава ООН не выдерживают никакой критики", — сказал он.

Совет Безопасности ООН в пятницу проводит специальное заседание в связи с ракетным ударом, который нанесли США по авиабазе в Сирии. По решению США, которые сейчас являются председателем СБ ООН, заседание проходит в открытом режиме.