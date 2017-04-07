Минобороны уведомило Пентагон о закрытии горячей линии по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны уведомило Пентагон о закрытии "горячей линии" связи по Сирии, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов "горячей линии" связи", — уточнил он.

По его словам, военному атташе при посольстве США вручили ноту о приостановке действия Меморандума с 00:00 часов 8 апреля.

Меморандум по безопасности полетов в Сирии между военными России и США действовал с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы по вопросам его выполнения. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

после ракетного удара США по сирийской авиабазе. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что диалог по горячей линии "

выгоден всем сторонам ", выразив надежд на продолжение контактов с Россией.



Как заявили в Кремле, Меморандум утратил смысл

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии. По данным сирийского командования, погибли десять военных. Российский МИД назвал решение США "бездумным подходом", усугубляющим существующие проблемы.

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