Постпред США в ООН заявила, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии

Удар США по авиабазе в Сирии (271)

ООН, 7 апр – РИА Новости. Постпред США про ООН Никки Хейли вновь обвинила Россию в ситуации в Сирии, поскольку не реагировала на "преступления президента Сирии Башара Асада".

"Российское правительство также несет существенную ответственность. Каждый раз, когда Асад переходил черту человечности, Россия стояла с ним", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, поддержка России лишь укрепляет "режим Асада".

В то же время зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков призвал США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>