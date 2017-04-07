В Белом доме считают, что могут договориться с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и РФ по-прежнему могут прийти к согласию по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ* и по запрету химоружия в Сирии, заявил журналистам официальный представитель Белого дома.

"Думаю, что можно иметь общее намерение нанести поражение ИГ, а также согласиться, что (властям — ред.) нельзя травить газом собственный народ", — сказал представитель Белого дома в ответ на вопрос о возможности сотрудничества с РФ по Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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