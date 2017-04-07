Россия применяет право вето ответственно, заявил Сафронков

ООН, 7 апр — РИА Новости. Россия применяет право вето постоянного члена Совета Безопасности ООН ответственно, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Сегодня много оскорбительных слов пришлось услышать по поводу нашего права вето, нашего права, которое мы завоевали и применяем ответственно. Но применяем мы его только тогда, когда вы пытаетесь в Совете Безопасности освятить ваши безответственные геополитические проекты. Совет Безопасности вырабатывает согласованные международные решения, но штамповать авантюрные геополитические проекты никогда не будет", — сказал Сафронков на внеочередном заседании Совбеза, посвященном ситуации в Сирии.