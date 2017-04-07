Россия призывает США остановить агрессию в Сирии и бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Российская Федерация призывает США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом, Россия готова взаимодействовать в этом вопросе, о чем не раз уже говорила, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания СБ ООН по Сирии.

"Мы неоднократно сигнализировали Вашингтону о нашей готовности к такому взаимодействию. Вы (США) пошли другим путем. Но, когда вы шли своим путем, это оборачивалось глубочайшей трагедией для стран и населяющих их народов. Задумайтесь о последствиях. Вспомните, что вы уже натворили на Ближнем Востоке. Задумайтесь, что ваши шаги оказывают серьезное влияние на политическое урегулирование", — сказал он и призвал США четко следовать международному праву в процессе мирного урегулирования.

Совет Безопасности ООН в пятницу проводит специальное заседание в связи с ракетным ударом, который нанесли США по авиабазе в Сирии. По решению США, которые сейчас являются председателем СБ ООН, заседание проходит в открытом режиме.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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