Запад боится расследовать инциденты с химоружием в Сирии, заявил Сафронков

ООН, 7 апр — РИА Новости. Запад боится расследовать инциденты с применением химоружия в Сирии, заявил в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Он отметил, что Запад "даже не интересовало независимое беспристрастное расследование компетентными структурами того, что на самом деле произошло". "Скажу больше — вы его боялись. А вдруг его результаты опровергнут вашу антирежимную парадигму", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.