Запад боится расследовать инциденты с химоружием в Сирии, заявил Сафронков

ООН, 7 апр — РИА Новости. Запад боится расследовать инциденты с применением химоружия в Сирии, заявил в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.
Он отметил, что Запад "даже не интересовало независимое беспристрастное расследование компетентными структурами того, что на самом деле произошло". "Скажу больше — вы его боялись. А вдруг его результаты опровергнут вашу антирежимную парадигму", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
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