Сафронков: США, Франция и Британия одержимы идеей свержения Асада

ООН, 7 апр — РИА Новости. США, Франция и Великобритания одержимы идеей свержения президента Сирии Башара Асада, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания СБ ООН по Сирии.

"В Вашингтоне, Лондоне и Париже одержимы параноидальной идеей свержения законного правительства Сирии. Об этом красноречиво свидетельствует злобное, недипломатическое поведение и выступление постпреда Англии. Господин Райкрофт, перестаньте оперировать низкопробной, непрофессиональной аргументацией и обвинениями в адрес моей страны. Еще раз предупреждаю, даже не пытайтесь нас поссорить с арабским миром, ничего не получится", — сказал российский дипломат.

Ранее постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Россия должна прислушаться к другим членам СБ ООН и прекратить постоянно блокировать резолюции, призывающие к ответу сирийские власти.

Совет Безопасности ООН в пятницу проводит специальное заседание в связи с ракетным ударом, который нанесли США по авиабазе в Сирии. По решению США, которые сейчас являются председателем СБ ООН, заседание проходит в открытом режиме.

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