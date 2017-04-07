Зампостпреда России в ООН раскритиковал работу ОЗХО в Сирии

ООН, 7 апр — РИА Новости. Миссия ОЗХО в Сирии не работает добросовестно и ориентируется на сомнительные организации и данные, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Миссия ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия — ред.) по установлению фактов не работает добросовестно, предпочитает ориентироваться на сообщения оппозиционеров, материалы интернета, социальных сетей и целого сонма неправительственных организаций с очень сомнительной репутацией — о работе с материальными свидетельствами на месте предполагаемых преступлений даже не помышляют. И вы хотите, чтобы мы согласились с этими данными? Да они гроша ломаного не стоят", — заявил Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после ударов США в пятницу.

Миссии ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях (СМР) работает в стране по мандату Совета Безопасности ООН.

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