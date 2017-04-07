Россия в ООН обвинила США в помощи терроризму

ООН, 7 апр — РИА Новости. Агрессия США в отношении Сирии лишь способствует укреплению терроризма, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации.

"Сегодняшние призывы продвигать процесс политического урегулирования, они лицемерны. После военных ударов, к сожалению", — подчеркнул Сафронков.

"На этом треке на площадках Астаны, Женевы в последнее время наметились видимые позитивные сдвиги. Какими целями вы руководствовались, когда подрывали этот прогресс, достигнутый, кстати говоря, отнюдь не благодаря вам?", — обратился к американской стороне дипломат.

Также Сафронков раскритиковал работу Организации по запрещению химического оружия в Сирии. По его словам, миссия не работает добросовестно, "предпочитая ориентироваться на сообщения оппозиционеров, материалы интернета, социальных сетей и целого сонма неправительственных организаций с очень сомнительной репутацией".

"И вы хотите, чтобы мы согласились с этими данными? Да они гроша ломаного не стоят", — резюмировал дипломат.

Он отметил, что Запад "даже не интересовало независимое беспристрастное расследование компетентными структурами того, что на самом деле произошло".

"Скажу больше — вы его боялись. А вдруг его результаты опровергнут вашу антирежимную парадигму", — сказал заместитель постпреда.

Сафронков подчеркнул, что США, Франция и Великобритания одержимы идеей свержения президента Сирии Башара Асада. Он также назвал поведение британского постпреда Мэттью Райкрофта "злобным и недипломатичным", призвав его прекратить "оперировать низкопробной, непрофессиональной аргументацией".

Заседание Совбеза ООН посвящено ракетному удару США в провинции Хомс. В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии. По данным сирийского командования, погибли десять военных.

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