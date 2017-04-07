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Война в Сирии
Война в Сирии

Постпред Британии в ООН заявила о "горьком уроке" для России в Сирии

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (261)
19:3007.04.2017
(обновлено: 20:13 07.04.2017)
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Заседание Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jewel Samad

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия должна прислушаться к другим членам СБ ООН и прекратить постоянно блокировать резолюции, призывающие к ответу сирийский власти, заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
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Совет Безопасности ООН в пятницу проводит специальное заседание в связи с ракетным ударом, который нанесли США по авиабазе в Сирии. По решению США, которые сейчас являются председателем СБ ООН, заседание проходит в открытом режиме.

"Россия должна услышать арабский мир, который говорит, что необходимо положить конец бомбардировкам, которые совершает режим (президента Сирии Башара) Асада. Россия дала Асаду все, о чем он мог мечтать. Россия семь раз применяла вето по резолюциям по Сирии. И что получила Россия? Асад игнорирует просьбы о прекращении боевых действии и подключиться к переговорам. Россия теперь сидит здесь (в СБ ООН) униженной, она не способна добиться отставки этого диктатора", — сказал Райкрофт на заседании.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Он напомнил, что Соединенное Королевство поддерживает действия США в качестве "ответа на деяния гнусного диктатора, считающего, что он может использовать газ против своих граждан".

"Британия поддерживает удар США, поскольку военные преступления имеют последствия. Теперь сигнал направлен Башару Асаду – это (ракетный удар США) был ответственный отпор на применение химоружия и попытка спасти жизни. Теперь подобные преступления могут не повториться", — сказал Райкрофт.

Он напомнил, что это не первая химическая атака в регионе. Ранее, при применении химического оружия в Гуте страны Запада также обвинили сирийский власти в преступлениях. После этого Сирия при посредничестве России согласилась на химическое разоружение и допуск международных инспекторов.

"Асад снова применил химическое оружие, это было сделано варварски. Три с половиной года назад сирийский режим обещал полностью задекларировать свой химический арсенал и ликвидировать его. Но во вторник Асад вновь показал нам, что он способен показать нам новый уровень ужаса. Атака должна быть расследована, виновные должны быть наказаны", — сказал Райкрофт.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Астафьев
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"Тогда Россия заверила нас, что Асад полностью задекларирует свой химический арсенал и будет сотрудничать с международными инспекторами. Этого не произошло. Россия получила горький урок", — добавил он.

По его словам, перед заседанием СБ ООН прошли закрытые переговоры, на который обсуждалось содержание резолюции. Райкрофт заявил, что обратился к РФ с предложением сменить позицию, однако не дождался ответа.

"Были закрытые переговоры, я спрашивал Россию, почему вы не можете поддержать нашу резолюцию? Какие причины у вас есть, чтобы продолжать защищать Асада – диктатора, который постоянно нарушает нормы международного права? Я призываю РФ отказаться от такой провальной стратегии и присоединиться к нам. Прекратите защищать военного преступника и вместе с другими членами ООН обеспечьте процесс, который позволит сформировать легитимное правительство", — сказал британский постпред.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
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