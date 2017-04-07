Захарова рассказала о контактах России и США после удара по базе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Москва контактировала с американской стороной после удара США по авиабазе в сирийском Хомсе, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Контакты с американской стороной у нас были, они носят у нас в принципе регулярный характер, проходят на различных уровнях. Но в данном случае сегодня мы, конечно, сфокусировались на той публичной реакции, которую вы услышали", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос были ли контакты между российским МИД и госдепартаментом США утром после ракетного удара.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>