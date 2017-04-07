США заявили, что не располагают данными о жертвах удара по авиабазе в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. У США нет данных о гибели военных или мирных жителей в результате ракетных ударов по авиабазе в Сирии, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Пентагона.

"У нас нет подтверждения данных о потерях среди военных или мирного населения", — заявил чиновник.

Ранее губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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