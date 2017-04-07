СМИ: корабль ВМФ России идет в район, откуда эсминцы США атаковали Сирию

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Российский военный корабль в восточной части Средиземного моря направляется в район, откуда ранее с кораблей США был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе, сообщает телеканала Fox News.

"Конечный пункт назначения (корабля РФ) неизвестен", — отмечает телеканал.

Ранее ряд СМИ сообщили, что речь идет о фрегате "Адмирал Григорович". Ранее он участвовал в совместных учениях Черноморского флота России и ВМС Турции.

По данным минобороны, с 3.42 до 3.56 мск из акватории Средиземного моря в районе о. Крит с двух эсминцев военно-морских сил США ("Росс" и "Портер") был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" (провинция Хомс). Эту же информацию ранее распространил Пентагон без уточнения места, откуда был нанесен удар. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно.

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