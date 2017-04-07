Египетский депутат назвал авиаудар США в Сирии нападением на государство

КАИР, 7 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Нанесение США удара по военному аэродрому в Сирии — это нападение на государство, что не способствует установлению безопасности ни в регионе, ни в мире, считает член комитета по национальной безопасности парламента Египта генерал Хамди Бахит.

В ночь на пятницу США провели ракетный обстрел военного аэродрома Шайрат в пригороде сирийского города Хомс. В результате удара погибли и пострадали сирийские военные и мирные жители, аэродрому нанесен серьезный ущерб.

"Это решение ведет к обострению напряженности в регионе. Использование военной силы, использование ракет "Томагавк" — это очень серьезно, не говоря уже о том, что это нападение на государство", — сказал египетский генерал в беседе с РИА Новости.

Он уверен, что до совершения любых шагов необходимо было дождаться результатов международного расследования инцидента в пригороде Идлиба, где десятки жителей предположительно были отравлены газом.

"Американское решение о проведении военной операции в Сирии — это поспешное решение, даже если оно основывалось на разведывательной информации. Есть переговоры по вопросу событий, которые произошли в районе Хан-Шейхуна. Я считаю, что в них был некоторый прогресс, а теперь они приостановлены. Было необходимо ускорить завершение расследования и определить сторону, которая использовала химическое оружие. Есть информация о складах, которые захватили террористические группировки и на которых находилось химоружие. Есть информация, указывающая, что у террористов есть такое оружие массового поражения", — указал депутат.

Бахит напомнил, что ранее США уже проводили операцию в Ираке "под предлогом химоружия". "Но такого оружия никто там так и не обнаружил… Где СБ ООН, который занимается этим вопросом? Как Вашингтон может осуществлять подобные операции так хаотично?" — задается вопросом египетский парламентарий.

Он отметил, что данное американское решение будет иметь негативное влияние и на российско-американскую координацию в борьбе с ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена во многих странах, в том числе в России). "Это решение приведет к напряженности между Вашингтоном и Москвой. Раньше существовала координация по борьбе с ИГ, сейчас она приостановлена. Вашингтон этим ударом отправил послание, которое гласит, что они серьезны в использовании военной силы, и это не способствует миру и безопасности ни в регионе, ни в мире. Это просто незаконная демонстрация силы, тем более что в отношении США агрессии не было", — заключил египетский парламентарий.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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