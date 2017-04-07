Белый дом распространил фото с совещания у Трампа в момент удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер распространил фото с совещания у президента США Дональда Трампа в момент удара по сирийской авиабазе.

На фото Трамп сидит за столом в кабинете, вокруг него расположились госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс и министр финансов Стивен Мнучин, ближайшие советники президента Джаред Кушнер и Стивен Бэннон, и другие.

Фото отредактировано "в целях безопасности", пояснил Спайсер, но не сказал, в чем заключается редактура.

"Фото было снято после удара, примерно в 9.15 вечера по восточно-американскому времени в четверг (4.15 мск)", — сказал Спайсер.

Композиция фотографии напоминает известную фотографию, сделанную на совещании у экс-президента Барака Обамы в ходе операции по уничтожению международного террориста №1 Усамы бен Ладена.

В ночь на пятницу Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По словам Трампа, это стало ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой американский лидер обвинил власти Сирии. По данным сирийского командования, погибли десять военных.

Российский МИД назвал решение США "бездумным подходом", усугубляющим существующие проблемы.

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