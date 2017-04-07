Белый дом распространил фото с совещания у Трампа в момент удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер распространил фото с совещания у президента США Дональда Трампа в момент удара по сирийской авиабазе.
На фото Трамп сидит за столом в кабинете, вокруг него расположились госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс и министр финансов Стивен Мнучин, ближайшие советники президента Джаред Кушнер и Стивен Бэннон, и другие.
Фото отредактировано "в целях безопасности", пояснил Спайсер, но не сказал, в чем заключается редактура.
"Фото было снято после удара, примерно в 9.15 вечера по восточно-американскому времени в четверг (4.15 мск)", — сказал Спайсер.
Композиция фотографии напоминает известную фотографию, сделанную на совещании у экс-президента Барака Обамы в ходе операции по уничтожению международного террориста №1 Усамы бен Ладена.
Российский МИД назвал решение США "бездумным подходом", усугубляющим существующие проблемы.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>