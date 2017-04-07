Эксперт считает, что расчеты ПВО Сирии должны были сбивать ракеты США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны Сирии должны были сбивать пущенные с кораблей ВМС США ракеты, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Минобороны России после нанесения США ударов по сирийской территории сообщило, что "для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы ПВО сирийских вооруженных сил".

"Расчеты ПВО ВС Сирии должны были сбивать ракеты, пущенные с кораблей ВМС США. Что касается развернутых там ЗРС С-400 и С-300 ВС России, то они предназначены для прикрытия исключительно российской группировки войск и сил на территории Сирии", — заявил РИА Новости в пятницу Ненашев.

Он отметил, что "Россия заявляла о том, что сирийское небо надежно прикрыто", однако, пояснил эксперт, "на то время оно было прикрыто от авианалетов со стороны Турции, военный потенциал которой несопоставим с мощью США".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

"Тем не менее, РФ подготовила достаточное количество специалистов, в том числе для ПВО вооруженных сил САР, обеспечила в свое время поставки зенитных ракетных комплексов, боеприпасов, запасных инструментов и принадлежностей. Соответственно, можно было рассчитывать, что сирийцы будут как-то действовать по отражению воздушной агрессии против их страны", — полагает Ненашев.

Говоря о действиях американцев, эксперт провел параллели с морскими столкновениями сил США и Северного Вьетнама в Тонкинском заливе в 1964 году.

"После Тонкинского инцидента США начали войну с Северным Вьетнамом. Потом выяснилось, что вьетнамские катера не нападали на эскадренный миноносец ВМС США, но тогда повод к десятилетней войне американское руководство нашло. Теперь провокацией с якобы применением химического оружия Соединенные Штаты пытаются сделать виноватой сирийскую армию и лично президента САР Башара Асада, а заодно и Россию, что грозит началом третьей мировой войны", — считает политолог.

Он подчеркнул, что, когда агрессор не получает отпора, его наглость и аппетиты увеличиваются. "Это мы видели на примере Югославии, когда США из жертвы сделали агрессора", — сказал Ненашев.

"Возможно, сейчас американцы готовятся к новым ударам по Сирии, поскольку использовали не все имеющиеся у них на морских и воздушных носителях в регионе ракеты "Томагавк". У них в настоящее время в совокупном залпе может быть еще несколько сотен этих крылатых ракет. Мое мнение: сирийцы должны использовать всю мощь своей ПВО, чтобы противостоять агрессии", — заключил председатель ДПФ.

В ночь на пятницу США нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.