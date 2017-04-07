Лидер республиканцев в сенате считает удар по Сирии законным

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил в пятницу на пресс-конференции, что считает американский удар по Сирии законным, но не прочь рассмотреть формальное разрешение конгресса на военные действия против этой страны.

Макконнелл заявил журналистам, что у президента Трампа "были законные полномочия" нанести удар. При этом Макконнелл сказал, что ему "интересно рассмотреть" вопрос о формальном разрешении на боевые действия.

По законодательству США, президент должен запрашивать разрешение конгресса на ведение войны. Однако из-за различного толкования этого термина президенты США лишь иногда запрашивают соответствующее разрешение. Так, в 2013 году президент Барак Обама сначала запросил разрешение конгресса на боевые действия, а затем отозвал запрос. До настоящего времени США осуществляют удары в Сирии без санкции конгресса, опираясь на полномочия президента. Разрешение конгресса может (но не обязательно) означать более длительную операцию.

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