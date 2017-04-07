Лидер демократов в Конгрессе подвергла критике авиаудар США по базе в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Урегулирование ситуации в Сирии требует всеобъемлющего политического решения, его невозможно достичь одной ночью бомбардировок, уверена лидер демократов в конгрессе США Нэнси Пелоси.

"Какой бы душераздирающей ни была химическая атака Асада на своих собственных людей, кризис в Сирии не будет решен одной ночью ударов с воздуха. Убийства не остановятся без всеобъемлющего политического решения о том, как покончить с насилием", — заявила Пелоси в письме спикеру палаты представителей конгресса Полу Райану.

По ее оценке, правительство США обязано предоставить своим гражданам "всеобъемлющую стратегию, в которой ясно будут обозначены цели обеспечить безопасность наших военных и избежать жертв среди мирного населения Сирии".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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