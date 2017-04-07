Медведев заявил, что ударом по Сирии Трамп доказал свою несамостоятельность

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ударом по авиабазе в Сирии администрация президента США Дональда Трампа доказала свою несамостоятельность.
"Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент", — написал он на своем странице Facebook.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
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