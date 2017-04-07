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Война в Сирии
Война в Сирии

Госдума призвала международные организации осудить агрессивные действия США

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (244)
17:4107.04.2017
(обновлено: 17:42 07.04.2017)
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Здание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госдума приняла в пятницу обращение к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, парламентским ассамблеям Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ в связи с американским ракетным ударом по авиабазе Сирии и призвала осудить агрессивные действия США.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Астафьев
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"Депутаты Госдумы обращаются к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, ПАСЕ, ПА ОБСЕ с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма", — говорится в проекте обращения.

В Госдуме уверены, что победить эту главную угрозу XXI столетия можно только через построение эффективной системы коллективной международной безопасности, которая сможет обеспечить всем суверенным государствам спокойствие и мирное небо над головой.

"Депутаты Государственной думы выражают возмущение в связи с грубым нарушением США основных принципов международного права, прав человека, национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, выразившимся в нанесении ракетных ударов по военному аэродрому "Аль-Шайрат" правительственных войск Сирийской арабской республики 7 апреля 2017 года, повлекших человеческие жертвы", — отмечается в документе.

Сирийские самолеты на территории авиабазы в Сирии, которая подверглась ракетному удару США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Парламентарии подчеркивают, что в качестве надуманного предлога для совершения акта вооруженной агрессии против суверенного государства Вашингтон использовал трагедию с гибелью жителей провинции Идлиб от химического оружия неизвестного происхождения.

"Без предварительного расследования, отвергнув предложение России о необходимости тщательного изучения всех обстоятельств трагедии, Соединенные Штаты, исходя из геополитических амбиций мирового жандарма в очередной раз продемонстрировали приверженность силовым действиям, направленным на свержение президента Башара Асада", — говорится в документе.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Депутаты ГД не исключают, что химическая атака в провинции Идлиб была преднамеренной провокацией тех "сил войны" на Западе, которые хотели бы вернуться к политике администрации Барака Обамы по форсированному свержению Асада.

"Все это противоречит ранее сделанным новой американской администрацией заявлениям о необходимости бороться с международным терроризмом вместе с Россией", — говорится в обращении.

Кроме того, парламентарии полагают, что поведение Вашингтона говорит также о желании отвлечь внимание мирового сообщества от гуманитарной катастрофы в иракском Мосуле, которая возникла в связи с действиями США. Налицо очередное проявление "двойных стандартов" в американской политике, говорится в документе.

© Ruptly
Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

"Все это зловеще напоминает события 2003 года, когда американцы со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак без одобрения Совета безопасности Организации Объединенных наций, используя в качестве предлога бездоказательные обвинения, связанные с оружием массового уничтожения", — говорится в документе.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Депутаты также высказывают глубокую озабоченность в связи с тем, что в официальных сообщениях американских властей не говорится о террористах "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России), что наглядно свидетельствует о желании Вашингтона использовать эту террористическую организацию, аффилированную с "Аль-Каидой" (запрещена в России), в свержении законно избранной власти в Сирии. "Американцы фактически действовали в интересах ИГИЛ (запрещена в России), обеспечив запрещенной в Российской Федерации организации передышку и возможность восстановить свои силы, изрядно потрепанные в результате успешных действий правительственных войск Сирийкой арабской республики", — говорится в тексте.

По мнению депутатов, подобные действия США нарушают и без того хрупкую архитектуру безопасности в Европе, стабильность которой в значительной мере ослаблена миграционным кризисом, вызванным вмешательством во внутренние дела суверенных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
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