Пентагон отрицает, что цели в Сирии достигли только 23 ракеты

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Пентагон отрицает, что при ударе по авиабазе в Сирии цели достигли только 23 ракеты, заявил РИА Новости представитель военного ведомства США.

"Это неверно", — сказал представитель Пентагона.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.