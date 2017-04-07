Пентагон отрицает, что цели в Сирии достигли только 23 ракеты

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Пентагон отрицает, что при ударе по авиабазе в Сирии цели достигли только 23 ракеты, заявил РИА Новости представитель военного ведомства США.
"Это неверно", — сказал представитель Пентагона.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
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