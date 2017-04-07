МИД Латвии поддержал решение США о ракетном ударе по Сирии

РИГА, 7 апр — РИА Новости. МИД Латвии поддерживает США в решении нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами страны, рассказал журналистам в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс.

По его словам, применение химического оружия, в чем США обвиняют Дамаск, является грубым нарушением норм.

"Во-первых, использование химического оружия — это грубейшее нарушение норм международного права. На наш взгляд, удар США был пропорциональным действием для того, чтобы не допустить использовать химическое оружие", — сказал Янсонс.

Он также подверг критике Совет Безопасности ООН, который, по мнению латвийского МИД, не может запретить использование химоружия на официальном уровне.

"Несмотря на то, что мировое сообщество осуждает использование химоружия, в том числе об этом не раз заявлял глава нашего ведомства Эдгар Ринкевич, Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию, запрещающую использование такого оружие. Это решение откладывается, среди членов Совбеза нет единства в том, что такие действия надо осудить", — сказал Янсонс.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Ранее во вторник нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Он напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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