Эксперт: действия США в Сирии опасны как проявление "частного правосудия"

БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Действия США против Сирии опасны как проявление "частного правосудия", которое вершат по собственному усмотрению, заявил профессор международного права Свободного университета Брюсселя Оливье Кортен.

"Что наиболее тревожит — если это верно в случае с Сирией (которая подверглась ракетной атаке США — ред.), то это может быть также в других случаях и в других странах. Многие государства уважают полномочия Совета Безопасности ООН. Большинство опасаются в действительности, что это (действия США) может открыть дверь частному правосудию, которое идет вразрез с международным правом", — приводит слова Кортена агентство Belga.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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