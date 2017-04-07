США надеются продолжить диалог с Россией по безопасности полетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. США надеются на поддержание контактов с Россией по безопасности полетов в Сирии, заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

По ее словам, министерство обороны США поддерживает стремление к диалогу посредством канала по обеспечению безопасности полетов. " Он выгоден всем сторонам, действующим в воздушном пространстве Сирии, для избежания инцидентов и ошибок. И мы надеемся, что министерство обороны России также приходит к этому выводу", — сказала Балданса.

В ночь на пятницу Пентагон нанес ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. После этого Москва приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии. Он действовал с октября 2015 года.

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